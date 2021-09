Gigantisk brøler: Nu skal den væk

Det er en ordentlig kleppert, der er placeret i byen Jingzhou i den kinesiske Hubei-provins.

Indiskutabelt et storslået værk, men det er ikke alle, der er lige tilfredse med det store statue-lignende tempel, der forestiller den kinesiske krigsgud Guan Yu.

Men problemet er, at statuen bygget i 2016 er 60 meter høj, men reglerne i den del af byen foreskriver, at det ikke er lovligt at bygge ting på over 23 meter.

Derudover har indbyggerne i byen fortalt, at de egentlig synes, den er grim, og at folk fra Jingzhou aldrig kommer der.

Det har det kinesiske medie Sina tidligere beskrevet.

Den storslåede statue oven på et tempel har skabt hovedpine for de kinesiske myndigheder i Hubei-provinsen. Foto: Shutterstock

Nu skal den væk

I en årrække er der blevet set igennem fingre med den regel, og templet har fået lov til at bestå, men nu har indbyggerne efter sigende fået deres vilje.

I en erklæring fra myndigederne skriver de, at de nu er gået i gang med at flytte statuen, og det bekræfter billeder fra Weibo, der er Kinas svar på Twitter.

Her ses det, hvordan statuen er i gang med at blive fjernet bronze-plade for bronze-plade.

Pris? 125 millioner kroner, skriver Yahoo News. Samtidig skriver myndighederne i deres erklæring, at det er spild af i alt 288 millioner kroner, da bygningen kostede 163 millioner at lave. Og med 125 millioner for at flytte den har det været en bekostelig affærre.