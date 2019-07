Gigantisk data-læk: Helt land hacket

Fem millioner bulgarere, svarende til hele landets voksne befolkning, har deres skatteoplysninger til at ligge og flyde på internettet efter et hackerangreb mod staten.

Det skriver CNN.

En 20-årig mand, der arbejder med cybersikkerhed, er anholdt og har fået beslaglagt sin computer og telefon.

Ifølge anklageren i den bulgarske hovedstad Sofia har den computer og software, der blev brugt under hackerangrebet, forbindelse til den 20-årige.

Den bulgarske kommission for databeskyttelse har bebudet, at man vil starte en undersøgelse af hackerangrebet.

- Mens efterforskningen står på, kan vi ikke give flere detaljer om årsagerne til hackerangrebet, siger kommunikationschef Rossen Bacharov ifølge CNN.

Forældede it-systemer

Flere it-eksperter, som CNN har talt med, retter kritik af Bulgariens it-systemer, der skulle være forældede - særligt set i lyset af, at hackerangreb mod stater bliver mere og mere udbredt.

- Det er stadig for tidligt at sige præcis, hvad der er sket, men fra et politisk perspektiv er det meget pinligt for regeringen, siger advokat Desislava Krusteva, der rådgiver firmaer i, hvordan de beskytter deres kunders data.

CNN har også talt med Asen Genov, der er bulgarsk blogger og politisk kommentator.

Han har fundet sine egne skatteoplysninger liggende på nettet efter hackerangrebet.

- Vi burde allesammen være rasende. Informationerne ligger frit tilgængeligt for alle og enhver. Mange, mange mennesker i Bulgarien har allerede filerne, og jeg tror ikke kun, at det er i Bulgarien, siger han til CNN.

Så sent som sidste år blev landets CVR-register lagt ned af et angreb.

- I mindst et år har det bulgarske samfund, politikerne, og de, der har ansvaret for landet, vidst, at der var seriøse cybersikkerhedsproblemer i statens infrastruktur, fastslår Genov over for CNN.

- Og de har ikke gjort noget, tilføjer han.