Gigantisk dyr hygger i Aarhus

En vaks borger spottede et stort hvallignende dyr i Aarhus havn fredag

En heldig fotograf fik sig et overraskende syn i Aarhus

Verdens syvendestørste dyr.

Ja, det er en ordentlig krabat, der er blevet spottet i vandet ved Danmarks næststørste by, Aarhus.

På en video optaget fredag aften, som først TV 2 Østjylland bragte, og som Ekstra Bladet nu er kommet i besiddelse af, kan man se et glimt af et gigantisk dyr, der sjældent hygger sig i Danmark: Et styk formodet pukkelhval.

Stor debat

Det er Ken, der har optaget videoen, og til Ekstra Bladet fortæller han, at han først tænkte, at det var et marsvin.

- Men vi kunne se, at den var kæmpestor, da den kom op og pustede luft ud, siger han.

Han fulgte derefter den gigantiske hval hele vejen ud ad havnen.

Efterfølgende lagde han videoen op på en hval-gruppe på Facebook, hvor den er blevet debatteret flittigt. Flere af brugerne er enige om, at der er tale om en pukkelhval.

Op til 36 tons

Og det bakkes op af Karsten Bjerrum Nielsen, der er direktør og biolog i Kattegatcentret. Det slår han fast over for TV 2 Østjylland.

- Jeg vil klart mene, at det er en pukkelhval. Man kan se det på rygfinnen, som er lille og afrundet. Det er jo ret vildt, at man kan se en pukkelhval så tæt på Aarhus. Det har været en heldig fotograf, siger Karsten Bjerrum Nielsen.

Voksne pukkelhvaler kan nå en længde på mellem 12 og 16 meter, og de kan veje op til 36 tons.

På Facebook-gruppen 'Hvaler.dk' skriver flere brugere, at det store dyr nu befinder sig ved Middelfart.