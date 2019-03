Gigantisk fisk fundet på strand

Tre unge fiskere fik sig noget af en overraskelse, da de pludseligt fik øje på kæmpemæssig fisk, der lå på stranden.

Billeder af fisken er nu gået viralt, da fisken ligner noget ud over det sædvanelige.

Den historie bringer flere internationale medier, heriblandt CNN og The Guardian.

Fisken vejede det samme som en bil. Foto: National Parks South Australia

Fisken viser sig faktisk at være en klumpfisk, også kendt som en 'Mola mola'. Kort efter at Steven Jones, Hunter Church og Linette Grzelak fandt den på en stand i nationalparken Coorong i Autralien, tog de flere billeder af den og lagde dem op på deres Facebook.

De havde alle svært at tro deres egne øjne.

- Min kollega troede først, at det var et stykke drivtømmer, som de kørte forbi. Ingen af dem havde set noget lignende før, siger Linette Grzelak til CNN.

Det er uvist, hvordan den havnede på stranden. Foto: National Parks South Australia

Mola mola'en lever af at spise gopler. Den kan også blive over to meter lang, og typisk vejer fisken ligeså meget som en familiebil. Faktisk bliver de så store, at både er kendt for kæntre, når de støder på den gigantiske fisk ved havoverfladen.

National Parks South Australia kan ikke svare på, hvordan fisken havnede på stranden.