Gigantisk fund i Helsingør: - Meget usædvanligt

- Det er meget, meget usædvanligt. Det må jeg sige.

Ordene kommer fra Jens Peder Jeppesen, der er marinbiolog og akvariechef på Øresundsakvariet i Helsingør.

Her har man for ganske få dage siden begyndt at rense et af akvarierne, og her dukkede en uventet gæst op fra sandbunden.

Der er tale om en gigantisk børsteorm, som i sandhed har overrasket dyrepasserne i akvariet.

'Mærkeligt havvæsen'For det første anede de ikke, at der var en børsteorm i akvariets sandbund – og for det andet er ormen unaturligt stor, forklarer Jens Peder Jeppesen.

- Det her er jo et mærkeligt havvæsen, som normalt graver sig ned i en gang i havbunden, hvor den så kigger frem fra tid til anden for at afsøge bunden omkring hullet og angribe og æde det, der er der, siger akvariechefen.

- Men denne her er imponerende stor og kan bide voldsomt, hvis man er uheldig, tilføjer han.

Børsteormen har stærke kæber og tænder langt ned i svælget – og et bid af havdyret er derfor ikke at kimse af.

Kæmpe hemmelig gæstHer har dyrepasserne målt den hemmelige gæst, som viste sig at være hele 80 centimeter lang.

Og det er langt ud over normal størrelse, lyder det fra Jens Peder Jeppesen.

- Der findes rigtig mange havbørsteorme, og det her er en af de rigtig store arter. I naturen bliver den op til omkring 30 centimeter. Så den fra vores akvarie er nok noget nær Danmarksrekord, siger akvariechefen.

Han forklarer, at den ikke ville have opnået den store længde, hvis den havde haft naturlige fjender. Og det har den ikke i akvariet, hvor den i stedet har spist mindre fisk og sikkert også det foder, som doseres til fiskene.

- Vi anslår, at den er tre-fire år gammel. Og den var for længst blevet spist af større fisk, hvis den var i havet, siger Jens Peder Jeppesen.

Nu ser dyrepasserne på, hvordan den store orm fortsat kan overleve i akvariet.

- Den er ikke død, og den skal nok leve videre, men hvorvidt publikum kan se den er mere uvist. Indtil videre var det lykkedes for den at skjule sig for os gennem flere år – og den lever under sandet, så den er ikke sådan lige at vise frem, siger Jens Peder Jeppesen til TV 2 Lorry.

Slet ikke, når den er så overvældende stor, som det er tilfældet på Øresundsakvariet.