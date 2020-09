Gigantisk gletscher smelter for øjnene af os

En gletscher på Antarktisk mister mere og mere is i hurtigt tempo, det viser netop frigivet satellitbilleder

De to kæmpe gletschere Pine Island Clacier og naboen Thwaites Glacier mister blokke af is i et foruroligende højt tempo, det beretter blandt andre National Geographic og Washington Post.

Det er satellitbilleder fra det Europæiske Rumagentur der viser, at en gigantisk isklump på 120 kvadratkilometer har revet sig løs - eller 'kælvet' som det kaldes - og brækket gletscherens front af.

Helt enkelt betyder det i yderste konsekvens, at det globale havniveau kan hæve sig med 1,2 meter.

Forskere frygter, at det bare er optakten til en endnu større opløsning af is, da temperaturen på Antarktis i sidste uge blev målt til rekordhøje 18,3 grader.

