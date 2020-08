Gigantisk gletsjer risikerer at rive sig løs

I den norditalienske Courmayeur er de nervøse for, at gletsjeren Planpincieux river sig løs

I den norditalienske by Courmayeur frygter de i disse timer, at det går helt galt.

Gletsjeren Planpincieux, der er på størrelse med katedralen i Milano eller en fodboldbane fyldt med 80 meter is ovenpå, kan løsrive sig.

Og det har tvunget myndighederne til at reagere, skriver det italienske medie La Repubblica. Foreløbigt er 75 mennesker blevet evakueret, mens et stort område i byen på grænsen til Frankrig er blevet afspærret.

- Bruddet, der er blevet skabt i den øverste del af gletsjeren, har udviklet sig ekstremt hurtigt de sidste par dage.

Dette billede er taget 20. juli 2020.

- Derfor har vores indsats skulle gå meget stærkt, både hvad angår evakuering og nedlukningen af de kommunale veje i området, siger borgmester i byen Stefano Miserocchi.

Ifølge eksperterne er risikoen for et kollaps størst de næste 72 timer. Det er dog ikke første gang, at Planpincieux har været tæt på at styrte sammen.

Sidste år blev der også slået alarm. Årsagen er de høje temperaturer i området, der øger mængden af vand, der fungerer som en slags buffer mellem isen og klipperne. Hvis der er for meget vand, så bliver det berørte område for glat, og så kan det styrte sammen.

Foto: Ritzau Handout