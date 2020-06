Gigantisk 'Godzilla' på vej: Mest markante hændelse i 50 år

En gigantisk støvsky opstået i Sahara er nu på vej mod Caribien og USA, og eksperterne har ikke set noget lignede i over 50 år

Godzilla er på vej.

Det kunne lyde som endnu en halvdårlig indspilning af historien om den legendariske kæmpe-dinosaur, men der er tale om noget andet. Helt andet.

Lige nu er en gigantisk støvsky opstået i Sahara på vej mod Caribien og USA, og eksperterne er dybt bekymrede over luftkvaliteten.

Derfor har de advaret borgere om at blive indendørs, ligesom de har døbt skyen 'Godzilla-støvskyen'.

- Det her er den mest markante hændelse i 50 år. Forholdene er farlige på mange caribiske øer, siger miljøspecialist Pablo Méndez Lázaro på University of Puerto Rico til The Guardian.

Årsagen til, at de store støvskyer bliver skabt, skal findes i det såkaldte 'Saharan Air Layer'. Det er et ekstremt varmt og tørt lag i atmosfæren, hvor den tætte og massive støv opstår og bevæger sig over Atlanterhavet.

Værst er det i perioden fra slutningen af juni til midten af august, hvor laget kan tre kilometer tykt.