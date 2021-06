Gigantisk hul på mark: Opstod på få timer

En familie er blevet evakueret fra et hus i Mexico efter at jorden bogstaveligt talt er ved at forsvinde under dem

Et gigantisk jordfaldshul, der er målt til at være over 60 meter i diameter, er opstået på en mark nær et hus i det centrale Mexico.

Det skriver CNN.

Ifølge Miguel Barbosa Huerta, der er guvernør i staten Puebla, hvor hullet befinder sig, er familien, der bor tæt på hullet, blevet evakueret. Ingen er komme til skade, men alle andre opfordres til at holde sig langt væk, da man ikke ved, om hullet bliver endnu større.

Hullet er tæt på at tage det nærliggende hus med i dybet. Foto: Jose Castañares/AFP/Ritzau Scanpix

Da jordfaldshullet første gang blev opdaget, målte det omkring fem meter i diameter, men efterfølgende voksede det hastigt i løbet af få timer, fortæller Beatriz Manrique, der er miljøminister i regionen.

- Vi tror, at det er en kombination af to faktorer: at marken er blevet blødgjort i forbindelse med at hele området er blevet dyrket og udvindelsen af grundvand, hvilket har blødgjort undergrunden, siger hun.

Foto: Jose Castañares/AFP/Ritzau Scanpix

Det skal nu undersøges nærmere, hvad der kan være årsagen til det pludselige hul, som er hele 20 meter dybt.

Jordfaldshuller er usædvanlige men ikke noget totalt ekstraordinært syn. Så sent som i august sidste år blev 21 biler opslugt, da et hul pludselig opstod i Kina.