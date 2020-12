Gigantisk klump fundet i Danmark: Sandsynligvis verdens største

275 kilo fossilt kopal eller ungt rav, der er fundet på bunden af Skagerrak, hvor den pludselig havnede i nettet på en fisketrawler, skal på auktion.

Det skriver auktionshuset Lauritz.com i en pressemeddelelse.

Man antager at klumpen stammer fra den sidste istid, hvilke giver den en alder på mere end 20.000 år, men på det til trods er det endnu ungt rav.

Der går et på millioner år, før klumpen udvikler sig til rigtig rav ...

Foto: Lauritz.com

Foto: Lauritz.com

Overrasket

Men alt andet lige var det en enorm overraskelse, da klumpen rullede ind i auktionshuset i Aarhus.

'Vi var ved at tabe både næse og mund, da vi så den enorme klump. Jeg har aldrig set noget lignende. Den er jo utrolig smuk på sin helt egen rustikke, upolerede måde og så dufter den markant, men lækkert af harpiks,' lyder det fra filialdirektør hos Laurtiz.com i Aarhus Ané Gyldholm.

Drømmer du om at få fat i klumpen, kan du byde på den her. Det bliver nok ikke en billig sag at få i hus.

I skrivende stund skal man byde 155.000 kroner for at komme i betragtning til klumpen. Auktionshuset selv vurderer, at den unge klump rav er 300.000 kroner værd.

Auktionen slutter om fire dage.