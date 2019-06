Gigantisk million-projekt: Vil genskabe dansk kongebolig

Lidt kongelig har man vel lov at være - også i det fynske.

Onsdag kunne museumsdirektør for Østfyns Museer, Erland Porsemose, nemlig glæde sig over at præsentere en storstilet plan for renoveringen af Nyborg Slot, der blandt andet har tjent som kongeslot for Christian den 3.

Det skriver TV2 Fyn.

- Vi skal skabe forståelse for borgen. Derfor er vi nødt til at genskabe så meget, som vi gør, siger museumsdirektøren til TV2 Fyn.

Million-projekt

'Projekt Nyborg slot' har et samlet budget på 351 millioner kroner og vil blandt andet involvere, at slottet får sin ringmur tilbage, ligesom slottets tårn i fremtiden vil blive forhøjet til 22 meter.

Det er imidlertid ikke første gang, at Erland Porsemose har fremvist planer for et nyt Nyborg Slot.

Tilbage i 2017 blev udkastet til den nye kongebolig dog mødt af modstand, da myndighederne understregede, at slottet var fredet.

Derfor har man også måttet lave ændringer i forhold til at få projektet godkendt i denne omgang - blandt andet valg af materialer.

Tidligere kongebolig

- Jeg er sikker på, at det færdige projekt ikke alene vil løfte slotsholmen, men også Nyborg og resten af Danmarkshistorien, siger Erland Porsemose til TV2 Fyn.

Ifølge planen begynder det nye byggeri ved Nyborg Slot i 2020 eller 2021 - projektet ventes at være færdigt i 2023.

Projektet er blandt andet støttet med 108 millioner kroner fra både A. P. Møller Fonden og Realdania.

Nyborg Kommune bidrager desuden med 40 millioner kroner, mens staten bidrager med 47,5 millioner.