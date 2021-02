Gigantisk overraskelse: Ukendt vase solgt til 140.000 kroner

En sælger kan finde det store smil frem, efter at en ukendt kinesisk vase er blevet solgt til et 'kolossalt højt' beløb

En kinesisk vase fra 1900-tallet har udløst et sandt buddrama hos auktionshuset Bruun Rasmussen, efter at den noget overraskende er blevet solgt til mere end 23 gange sin værdisætning.

Vasen var af auktionshuset værdisat til 4-6.000 kroner, og de første bud lå da også i den beskedne ende.

Men 1. februar blev prisen pludselig presset voldsomt i vejret i en intens budkrig, og hammerslaget endte sent mandag aften således på 140.000 kroner.

Både sælger og køber af vasen er anonyme, men Ralph Lexner, der er afdelingsleder i auktionshusets asiatiske afdeling og har været i branchen i 30 år, vil gerne fortælle mere om den eftertragtede vase.

I sig selv er den umiddelbart ikke så spektakulær: Den er ikke malet af en kendt kunstner og har heller ingen signatur. Og selvom vasen ifølge Ralph Lexner er flot udført, har den også flere skader i glasuren.

Derfor er det et helt andet sted, at forklaringen på den høje pris skal findes.

- På det kinesiske marked har der i tidens løb været gigantiske overraskelser, hvor det sker, at en auktion pludselig går amok. Vi ser det ikke så ofte mere, som vi har gjort, men denne vase er et eksempel på det. Prisen er endt kolossalt højt i forhold til, hvad det er for en vase, siger Ralph Lexner og fortsætter:

- Vi ser ganske enkelt, at følelserne tager over for dem, der byder. Du kan sagtens have en vase, der er fuldstændig tilsvarende og som sælges til 5.000 kroner, men her går der simpelthen følelser i det for dem, der byder. De vil bare have den. Det er et meget specielt marked, som aldrig ville ske for en Børge Mogensen-sofa for eksempel, fortæller Ralph Lexner til Ekstra Bladet.

- Så I er helt sikre på, at I ikke har overset en virkelig sjælden vase, da I satte vurderingen?



- Ja, det er vi 100 procent sikre på. Det er der intet, der indikerer noget som helst om. Der er ingen signatur, og det er ikke en speciel kunstner, der har lavet den. Det er simpelthen rene følelser, der har sendt prisen i vejret, og det er jo bare dejligt for sælger, siger Ralph Lexner.