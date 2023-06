Gigantisk pasta-krise i Italien: Kalder på det utænkelige

En national pastastrejke i Italien. Mama mia!

Det lyder fuldstændigt absurd, men ikke desto mindre kan det blive en realitet i det pasta-gale støvleland.

Griber regeringen ikke ind over for de stigende fødevarepriser, som især har ramt italieneres nærmest hellige spise, kalder flere organisationer nemlig nu på det utænkelige.

Skal nedbringe priserne

De godt 60 millioner italienere er ifølge Euronews særdeles trætte af, at priserne på pasta stiger langt mere end inflationen. Derfor kan et boykot af alt fra spaghetti til ravioli blive aktuelt i weekenden 22. juni.

- Så må vi se, om det vil bringe priserne ned, når pastaen for lov til at forblive på hylderne, lyder det blandt andet fra Furio Truzzi, som er præsident for forbrugerorganisationen Assoutenti.

Han siger videre, at priserne på pasta er ude af proportioner med produktionsomkostningerne. Derfor kalder hans organisation på et boykot i hele landet.

- Før kunne man få to pakker pasta for en euro (7,5 kroner, red.). Nu får man tre pakker for to euro (15 kroner, red.), siger pensionisten Carlo Compellini om de stigende priser til Euronews.

Det svarer til, at en pakke er steget fra en pris på 3,75 til 5 kroner.

Dagligvareindkøb er blevet 12 procent dyrere i Italien gennem det seneste år. Foto: Paul Sakuma/Ritzau Scanpix

Krisermøder

Italienerne må grave dybt i lommerne, når de handler ind til nogle af deres ikoniske, traditionelle retter.

Derfor indledte den italienske regering i maj en række krisemøder for at finde ud af, hvordan man kunne sætte priserne ned.

Det skete, efter at priserne på pasta ifølge CNN i marts steg med 17,5 procent sammenlignet med den samme måned året før.

Det er over dobbelt så meget som inflationen, der lød på 8,1 procent.

Landets minister for økonomisk udvikling, Adolfo Urso, har fået til ansvar at lede en kommission for at undersøge problematikken.

Men priserne er altså fortsat tårnhøje. Derfor lurer pastastrejken i Italien.