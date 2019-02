Gigantisk statue: Sådan har du garanteret aldrig set Trump

En 20 meter høj statue af selveste Donald Trump klædt ud som en Warhammer-kriger med blå twitter-fugle på sit sværd samt hovedet af den russiske præsident Putin på sin skulder, blev i weekenden afsløret under det berømte karneval i Viargeggio i Italien.

Den gigantiske statue af Trump, der er iført en gylden rustning, blev ført igennem byen, mens folk stod for fødderne af statuen og viftede med amerikanske flag. Og naturligvis var Trumps verdensberømte frisure blevet pyntet med italienske laurbær-blade, så han også mindede lidt om den legendariske romerske diktator Julius Caesar.

Det skriver flere medier heriblandt Il Globo, The Sun og Daily Mail

Her ses den gigantiske Trump-statue i fuld størrelse. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Ca. 600.000 besøgende så i weekenden den gigantiske statue af Donald Trump, som skaberen af statuen, Fabrizio Galli. har givet navnet 'The Master Drone'. Fabrizio Galli er i øvrigt inspireret af figuren 'The Emperor of Mamkind' fra Warhammer 40.000 serien. Kunstneren har i øvrigt tidligere lavet store satiriske statuer af Kim Jong-un og Vladimir Putiin.