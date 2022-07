Gigantiske aktiestigninger: Største i to år

Efter et halvår med styrtdykkende aktiekurser, rentestigninger, skyhøj inflation og frygt for recession, er der igen håb for økonomiske investorere.

Den toneangivende amerikanske indeksfond S&P500 har haft den bedste måned siden november 2020.

I juli måned har indeksfonden, der er en samling af værdipapirer fra 500 store amerikanske virksomheder fra flere industrier, haft en kursstigning på 9,1 procent.

Stigende energipriser

Også det teknologi-tunge Nasdaq Composite-indeks har klaret sig over al forventning. I juli er det steget med hele 12,3 procent.

Det står i skærende kontrast til årets første seks måneder, hvor S&P og Nasdaq faldt henholdsvis 21 og 29 procent.

Ifølge Financial Times, skyldes stigningen mere sikre fremtidsudsigter fra teknologi-giganter som Apple, Microsoft og Googles ejer Alphabet.

Samtidig har stigende olie- og gaspriser sikret, at flere oliegiganter som ExxonMobil og Chevron har rapporteret kvartalsvise rekordoverskud.

'Indtjeningen i andet kvartal kom bedre end forventet, så der var noget af det, der bidrog til en bedre præstation i juli,' siger Jack Ablin, investeringschef hos Cresset Capital til mediet.