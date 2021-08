Gigtpatient tvunget i morfin-afhængighed efter strejke

Dorthe Østergaard skulle have haft en behandling for sin gigt, da sygeplejerskestrejken startede 19. juni, efter hun fik lavet et nyt knæ. Lige siden har hun været taget som gidsel i konflikten, hvor hun er nødt til at tage meget store mængder medicin for sine smerter

- Jeg har så svært ved at sige det, men jeg er blevet morfinist. Jeg er dybt afhængig af morfin, fuldstændigt ligesom en narkoman. Bare at jeg tænker på det, så bliver jeg så ked af det indeni.

Sådan siger Dorthe Østergaard på 56 år. Hun er gigtpatient, og hendes behandling har været udskudt som følge af sygeplejerskestrejken. For at kunne holde smerterne ud, tager hun dagligt meget store mængder medicin.

- Jeg er rigtig bange for, at min krop har taget alvorlig skade af al den medicin, jeg er tvunget til at tage, fortæller hun.

Dorthe Østergaard har tidligere fået kemoterapi, og hun mistænker, at det kan have startet hendes gigtproblemer. Foto: Linda Johansen

Det startede med et nyt knæ

Dorthe Østergaard skulle have lavet et nyt knæ, da hendes slidgigt havde fjernet al brusken i hendes venstre knæ. Det nye knæ fik hun 17. marts, hvorefter både hendes genoptræning og medicinforbrug startede.

I de efterfølgende måneder har hun voldsomme smerter i knæet, og det viser sig, at hun har fået en Bakers cyste, der er en blæreformet udposning af knæets slimhinde, som er sprunget.

Lægerne beslutter, at Dorthe skal have en ny behandling, fordi hun ingenting kan med sit ben.

Den nye behandling hedder brisement forcé. Det er et kirurgisk indgreb, hvor man ved overdrevne bevægelser med knæet sprænger al arvævet over. Den behandling skulle Dorthe have haft, da strejken startede 19. juni, og hun venter stadig på den.

- Jeg kan ingenting. Min bevægelighed i benet er væk, og jeg ved stadig ikke, hvornår jeg kan få behandlingen, fortæller hun.

Dorthe plejede at bruge meget tid i sin have, men det kan hun ikke i øjeblikket på grund af smerter. Foto: Linda Johansen

Voldsomt meget medicin

Da Dorthe Østergaard har voldsomme smerter, så længe hun ikke har fået sin behandling, er hun hver dag tvunget til at tage store mængder af medicin.

Dagligt tager Dorthe 170 mg. morfin, 4000 mg. paracetamol, 1200 mg. ibuprofen samt yderligere stærke smertestillende efter behov. På grund af den store mængde smertestillende er hun også nødt til at tage piller mod mavesår og afførende medicin.

Sygeplejerskestrejken har betyder, at Dorthe har været nødt til at tage sin medicin i over to måneder længere, end hun burde.

- Jeg er blevet afhængig af morfin, fordi jeg har været tvunget til at tage det så længe, siger hun.

Hun er meget bekymret for, om hendes krop har taget skader efter de voldsomme mængder medicin, men hun er også klar over, at der kan opstå et helt nyt problem, når hun en dag ikke skal tage det mere.

- Jeg ved, hvor svært det er at trappe ud af. Jeg er rigtig bange for, at jeg ikke kan klare det psykisk, fordi mit mentale helbred har været påvirket af ikke at få den behandling, jeg skulle have haft for længe siden, siger Dorthe Østergaard.

Dorthe bliver nødt til at bruge det meste af på at ligge ned, fordi hun ikke har fri bevægelighed. Foto: Linda Johansen

Ventetiden kan have forværret situationen

Udover at have taget de store mængder medicin i for lang tid, kan ventetiden også have påvirket situationen i Dorthes knæ.

- Jeg har ikke haft et liv i al den tid, og jo længere tid, der går, jo stivere bliver mit ben, fortæller hun.

Da det er arvævet i benet, Dorthe skal have revet over, kan den lange ventetid have gjort, at sammenvoksninger er blevet langt voldsommere.

Dorthe Østergaard frygter derfor, at hendes behandling ikke kommer til at have den ønskede effekt, og at hendes bevægelighed derfor ikke kommer tilbage.

- Jeg ved ikke, om jeg nogensinde bliver normal igen, siger hun.