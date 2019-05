Gik amok i Hong Kongs parlament

Én blev kørt væk på båre, da medlemmer af parlamentet kom i slagsmål over vedtagelsen af en ny lov, der vil gøre det lettere at udlevere mistænkte kriminelle til Kina

Det så voldsomt ud, da medlemmer af Hong Kongs parlament lørdag kom i slagsmål inde i regeringbygningen.

Omgivet af en kødrand af fotografer begyndte to grupperinger af parlamentsmedlemmer at råbe, skubbe og slå til hinanden, og en enkelt person måtte til sidst transporteres væk på en båre.

Det skriver The Guardian

Hong Kong var fra 1841 en britisk koloni, men blev i 1997 overdraget til Kina. Som en del af overdragelses-aftalen fik regionen lov til at beholde et begrænset selvstyre i mindst 50 år, hvor de selv administrerer økonomi, styreform og borgerrettigheder.

Men kritikere af styret i Beijing har gennem flere år hævdet, at Kina forsøger at svække regionens selvstyre gennem forskellige former for lovgivning.

Blandt andet ønskede de i 2014 at ændre valgloven i Hong Kong, så borgerne kun kunne stemme på kandidater, der på forhånd var godkendt af Kina.

Det førte til store demonstrationer i regionen, og de anti-kinesiske følelser blandt dele af befolkningen var også årsag til lørdagens slagsmål i parlamentet.

En lov, der skal gøre det lettere for mistænkte kriminelle at blive udleveret til retsforfølgelse i Kina, har fået de to grupperinger, der kom i slagsmål, helt op i det røde felt.

Kritikerne mener, at de personer, der bliver udleveret, risikerer at blive udsat for en uretfærdig rettergang, og påpeger desuden, at det er endnu et kinesisk forsøg på at undergrave regionens selvstændighed.

Tilhængerne af loven havde forud for slagsmålet forsøgt at erstatte formanden for den komite, der skulle behandle lovændringen.

Den siddende formand, James To Kun-sun, havde ad to omgange forsinket behandlingen af udleveringsloven, og den Kina-venlige gruppering ville derfor have ham erstattet af deres mand, Abraham Shek.

Den manøvre var deres modstandere dog på ingen måde klar til at acceptere, hvilket udviklede sig til det omfattende slagsmål lørdag morgen.

Flere end 10000 mennesker demonstrerede mod lovændringen i Hong Kong i april, og en lang række af organisationer har ligeledes kritiseret forslaget.

