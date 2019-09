Gik træt til lægen: Så fik Diana 72 timer at leve i

Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, du kun havde 72 timer tilbage at leve i?

For den nu 56-årige Diana Higman, Derby, England, blev dette spørgsmål pludselig meget aktuelt efter et besøg hos lægen.

Her afslørede en blodprøve nemlig, at hun havde desperat brug for en ny lever.

- Det var kort tid efter, at min far var død. Jeg var virkelig træt, men lægen havde indtil da ment, at det var stressrelateret, fortæller hun til Derbyshire Live:

- Jeg blev anbefalet at få lavet blodprøver, men lod det faktisk ligge. Det var først, da jeg en dag alligevel var på et hospital, jeg fik det gjort. Øjeblikket efter fik jeg at vide, at jeg var blevet placeret på en super-akut transplantationsliste og i øvrigt kun havde 72 timer at leve i, siger hun.

Reddet

Dianas diagnose var autoimmun hepatitis, en sjælden kronisk leversygdom, der resulterede i, at hendes lever krympede i hastig fart, hvorfor hun havde desperat behov for en ny.

- Jeg blev overført til Queen Elizabeth Hospital i Birmingham. Jeg var så bange, langt væk hjemmefra og helt alene. Først fik jeg at vide, at de havde fundet en lever, men den viste sig at være for stor. Det var så skræmmende, fordi de havde sagt, at min egen kun kunne holde et par dage, fortæller hun.

Aftenen efter fortalte lægerne, at man havde fundet en ny lever til hende.

- Da jeg vågnede efter operationen, var der en vidunderlig sygeplejerske, der tog sig af mig og og mine 53 sting, siger hun.

Hård genoptræning

Ifølge Diana tog det mere end et år at komme sig over transplantationen.

- Da jeg først kom hjem, kunne jeg hverken gå eller rejse mig fra sofaen uden hjælp. Jeg havde havde mistet styrken i alle mine muskler og lignede et vrag.

Siden hen er hun dog blevet en skrap sportskvinde og har blandt andet vundet medaljer i World Transplant Games.

- Jeg troede, at mit liv var forbi, og jeg var kun 45 år. Men kort efter opdagede jeg transplantations-sport, og jeg har ikke set mig tilbage lige siden.

I dag håber hun, at hendes historie kan få flere til at melde sig som organdonorer.

- Hvis man selv er villig til at modtage et organ, bør man også være villig til at give. Min donor gav mig chancen for at leve, og jeg vil være ham evigt taknemmelig, afslutter hun.