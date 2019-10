Gik tur på kirkegården: Så gjorde han makabert fund

Da Christian fra København tirsdag gik en tur på Vestre Kirkegård, blev han ikke kun mødt med synet af de pæne og rolige omgivelser, der normalt præger kirkegården.

Da han nåede ned i den sydlige del af kirkegården opdagede han nemlig, at der var nogle hunde, der blev luftet, som interesserede sig usædvanligt meget for en bunke med jord.

Han undersøgte derfor bunken nærmere og blev hurtigt klar over, hvad der gjorde bunken anderledes.

- De var kommet til at dumpe en lidt for frisk grav, hvor der blandt andet lå et knust kranium og en lårbensknogle, siger Christian til Ekstra Bladet. Han ønsker ikke at stå frem med sit fulde navn.

Han fortæller, at det langt fra lignede en krigszone, men det var stadig lidt makabert.

- Jeg kan ikke forstå, at man ikke har set det, da man væltede jorden at, at der lå kisterester og lignende, siger han.

Han ærgrer sig desuden over, at folk lader deres hunde løbe rundt på kirkegården uden snor, på trods af forbud mod det, så de kan finde den slags ting.

- Det må ikke ske

Hos Københavns Kommune bekræfter man Christians beretning og beklager sagen.

- Jeg var selv derude i morges, og vi fandt fire-fem knogler. Og det er desværre det, der ikke må ske på en kirkegård, siger enhedschef Brian Helt fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at begravelsesjorden normalt bliver kørt til et lukket område, men at man er ved at etablere et forhøjet grønt område, hvorfor der var blevet smidt noget jord i den del af kirkegården, hvor der ikke er nogen gravsteder.

- Vi er selvfølgelig glade for, at det er blevet opdaget, men vi ærgrer os naturligvis over, når sådan noget her sker, siger han.

Sker meget sjældent

Han fortæller, at knogleresterne onsdag er blevet fjernet, efter kommunen blev opmærksom på det.

- Det må selvfølgelig ikke ske. Nu har jeg været ansat i 31 år, og jeg mindes kun, at der er sket noget lignende to gange før, siger Brian Helt.