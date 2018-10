Gilberto Benetton er død: Modemilliardæren blev 77 år

Mangemilliardæren og modemogulen Gilberto Benetton, der skabte tøjmærket Benetton, er død i en alder 77.

Det skriver britiske Mirror.

Forretningsmanden, der var god for ca. tre milliarder dollars, kæmpede mod en kortvarig sygdom og døde tidligere i dag i Treviso, i det nord-østlige Italien, fortæller hans familie ifølge Reuters.

Gilberto Benetton var familiefar til to børn, og han efterlader sig en hustru.

Familien Benetton er en af de rigeste familier i Italien og har ud over familiens tøjfirma også været involveret i byggeri, transport og catering.

Gilberto Benetton stiftede sammen med sine to brødre og sin søster Benetton Group, der lancerede tøjmærket Benetton. Mærket blev særligt kendt, da det blev markedsført som United Colours of Benetton, og da det brugte kontroversielle billeder i sine reklamer.

Billederne kredsede om vold, seksualitet og død og forestillede bl.a. en blodig nyfødt baby, en aids-patient og heste i færd med at parre sig. Kampagnen blev stærkt kritiseret og i nogle lande sågar censureret, men det var med til at give mærket omtale for sin alternative brug af markedsføring.

Siden 1980'erne har Benetton sponsoreret flere sportsgrene, bl.a. Formel-1 holdet Benetton Formula, der senere blev til Renault F1.

Gilberto Benetton stod tidligere i spidsen for Italiens største entreprenørvirksomhed Atlantia, der også var en del af foretagendet Benetton.

Som det eneste medlem fra familien i bestyrelsen, stod han over for en enorm krise, da broen i Genova, der var bygget af Atlantia, kollapsede i august. Der omkom 43 mennesker, da broen styrede sammen.