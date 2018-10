Girafunge tager sine første skridt: Så kommer løverne

At naturens orden er ubarmhjertig oplevede engelske Claire Radloff fra første parket, da hun tidligere på måneden var på safari i sydafrikanske Shamwari Private Game Reserve.

Her så hun en nuttet, få timer gammel girafunge tage sine første skridt, men så tog situationen en drabelig drejning.

To sultne løver så nemlig muligheden for et nemt måltid, og den slags chancer lader man ikke gå sin snude forbi på savannen.

Da de to løver først havde skræmt moderen væk, kastede de sig frådende over den lille girafunge, og dermed var et let måltid sikret.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende før.

- Det var en helt utrolig unik oplevelse at se livets cyklus udspille sig for øjnene af en, fortæller Claire Radloff til Caters News.

- Det hele, fra fødsel til død, varede omkring to timer og 20 minutter.