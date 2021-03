Giv os en dato: Tør ikke spå om udlandsrejser

En presset rejsebranche vil have en dato for lempelser af rejserestriktionerne, men det skal de ikke forvente at få lige rundt om hjørnet, melder Udenrigsministeriet

I sidste uge forlængede Udenrigsministeriet rejserestriktionerne frem til efter påske.

Dermed frarådes alle rejser indtil tidligst 5. april. Til den tid vil cirka én million danskere ifølge Sundhedsstyrelsen være færdigvaccineret.

Det fik i sidste uge udenrigsminister Jeppe Kofod til at åbne døren på klem for, at der givetvis efter den dato kan rejses igen. Rejsebranchen vil have en dato på bordet, men det kommer ikke til at ske foreløbig, lyder svaret.

Midt i april

Lars Thykier, der er direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, siger i et interview med Ekstra Bladet, at man bør kigge mod Storbritannien, der allerede har meldt en dato ud for lempelse af rejserestriktionerne.

- Englænderne kan finde ud af at sige 17. maj. Vi efterspørger også en dato og har selv været meget eksplicitte og sagt midt i april. Det er selvfølgelig ikke til hele verden, men til de lande i EU, hvortil man mener, at der kan rejses til. Derefter kan man åbne gradueret.

Men en sådan dato vil ikke blive meldt ud lige rundt om hjørnet, skriver Udenrigsministeriet i et svar til Ekstra Bladet.

'Vi følger nøje situationen i andre lande og vurderer på den baggrund eventuelle justeringer af rejsevejledningerne. På nuværende tidspunkt er det for tidligt at sige noget om, hvornår situationen ændrer sig, og hvilke justeringer der kan blive tale om. En udmelding om, hvad der anbefales efter den 5. april, forudses således som udgangspunkt først om en måneds tid.'

Minister åbnede døren

Udenrigsminister Jeppe Kofod åbnede ellers døren på klem for, at danskerne igen kan komme ud at rejse til april, da han senest forlængede restriktionerne.

- Samtidig er det klart, at med øget brug af tests og udrulning af vacciner, både i Danmark og i udlandet, skabes der gradvis et bedre grundlag for, at der kan åbnes forsigtigt for rejser igen, når denne forlængelse udløber, lød det fra ministeren.

Udenrigsministeriet oplyser afslutningsvis, at de ikke endnu har taget stilling til, hvordan et eventuelt vaccinepas til færdigvaccinerede kan indgå i justeringer af rejsevejledningerne.

