Giver coronapas falsk tryghed?

Magnus Heunicke forklarer, hvor coronapasset kommer til at gælde og afslører to ændringer.

Når du er vaccineret kan du stadig smitte, og kan coronapasset derfor give en falsk tryghed. Ifølge en ekspert er der en gram af sandhed i det, men understreger, at coronapasset er god til at holde virussen i skak

Regeringen har relanceret coronapasset i Danmark i et forsøg på at bremse den stigende smitte i samfundet.

Men selv om du er vaccineret kan du sagtens blive smittet og starte smittekæde - dog i langt mindre grad end uvaccinerede. Derfor er spøgsmålet, om coronapasset egentlig bare giver en falsk tryghed?

Ekstra Bladet har talt med Rune Hartmann, der er professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet, der mener, at coronapasset og vaccinerne er vores bedste våben i forsøget på at holde virus i skak.

- Der er en gram sandhed i det med den falske tryghed, men vaccinerede smitter langt mindre. Derfor er coronapasset vores bedste redskab, da det tager alle dem ud, der virkelig spreder virussen. Dem fjerner vi fra ligningen, og det medfører en stor reduktion i antallet af smittede.

- Alternativet er jo, at vi alle sammen skal sidde hjemme i vores stuer. Hverken du eller jeg ønsker endnu en nedlukning. Coronapasset er ikke perfekt, men vi holder virus i skak på den måde, siger Rune Hartmann til Ekstra Bladet.

Den 29. maj 2021 kunne coronapas-appen hentes for første gang til Android og iPhone (Foto: Ritzau Scanpix)

Kaos i Rumænien

På nuværende tidspunkt smitter vaccinerede mellem 70-80 procent mindre end de uvaccinerede, og det får Rune Hartmann til at bruge Rumænien som skrækeksempel. Her er kun 25 procent af befolkningen vaccineret.

- Jeg har lige talt med en læge, der fortalte om situationen i Rumænien. Her ligger der en helt masse mennesker på hospitalet, og der er intet mandskab til at håndtere dem, og så kan man jo godt forestille sig, hvad der sker.

- I Danmark er vi meget langt fra den situation. Her er det vigtigt at tænke på årsagen til, at vi bliver vaccineret. Når du smitter 70-80 procent mindre, så kan vi holde det nede, og så kan hospitalerne godt håndtere de mennesker, der bliver smittet. For det er uundgåeligt, at folk blive syge, siger Rune Hartmann til Ekstra Bladet.

Debat i Tyskland.

I Tyskland har de nye regler om 2G-vaccinekrav skabt heftig debat.

Og det fik virolog Jonas Schmidt-Chanasit til at snakke om falsk tryghed. Ifølge ham er den eneste sikre måde at holde samfundet åbent på at masseteste alle. Også de vaccinerede.

Men den køber Rune Hartmann ikke.

- Med de nuværende test, så går det alt for langsomt med at få svar. Vaccinerne er den bedste måde at holde virus i skak på, siger Rune Hartmann til Ekstra Bladet.

