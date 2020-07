Giver enormt millionbeløb til gammel ven

- Han ringede til mig, og jeg sagde. 'laver du sjov?', lød det efterfølgende fra vennen, der var noget overrasket over, at han pludselig var blevet mange-millionær

Venskab kan i bogstaveligste forstand være guld værd.

Det er båndet mellem amerikanske Joe Feeney og Tom Cook et levende bevis på, efter at sidstnævnte pludselig stod med en enorm lottegevinst mellem hænderne.

Ifølge BBC havde de to nemlig indgået en pagt i 1992, hvor aftalen gik på, at hvis en af dem vinder i det amerikanske Powerball-lottery, så ville de dele gevinsten.

Næsten 30 år senere er det nu blevet til en realitet.

'Laver du sjov?'

Med en samlet pengepræmie på, hvad der svarer til intet mindre end 140 millioner kroner, kunne Tom Cook gøre sin gamle ven ligeså velhavende som sig selv.

- Han ringede til mig, og jeg sagde. 'laver du sjov?', lød det efterfølgende fra Joe Feeney.

Og man skulle næsten tro, at Tom Cook lavede en prank på sin ven. For chancerne for at ramme jackpotten er estimeret til at være én ude af 292 milioner.

Med skatterne betalt kan de hver især indkassere 36,5 millioner kroner på bankkontoen.

Det bedste

Kontoen er fyldt til randen, og derfor har Toom Cook valgt at gå på pension, mens Joe Feeney var det i forvejen.

- Vi kan gå efter alt, hvad vi er trygge ved nu. Jeg kan ikke komme i tanke om en bedre måde at gå på pension, siger Tom ifølge BBC.

De to mænd er bosat i Wisconsin, og noget tyder på, at man har ekstra held i den stat. I marts 2019 vandt en mand fra samme stat en noget større jackpot på, hvad der svarer til næsten fem milliarder kroner!

