Giver milliard-gave

Med den store gave skal man dog ikke være bange for, at Jeff Bezos går fra hus og hjem

Jeff Bezos, grundlæggeren af Amazon, har haft den store pengepung fremme for at donere et enormt beløb til museet The Smithsonian - det amerikanske nationalmuseum.

Helt præcist har han doneret, hvad der svarer til 1,26 milliarder kroner til museet, hvilket er den største gave intuitionen har modtaget, siden det blev etableret i 1846.

440 millioner kroner skal ifølge CNN bruges til at restaurere museet afdeling for udstillinger om rummet og rumfart, mens det resterende beløb skal bruges til at lave et nyt uddannelsescenter.

- Vi er henrykte over, at Jeff har besluttet sig for at udvide The Smithsonians rækkevidde og indflydelse, mens vi har som mål at inspirere den kommende generation af videnskabsmænd, astronauter, ingeniører, lærere og entreprenører, lyder det fra bestyrelsen.

Med den store gave skal man dog ikke være bange for, at Jeff Bezos går fra hus og hjem. Således vurderer Forbes, at han har en formue på 177 milliarder dollars, hvilket gør ham til klodens rigeste mand.

Skal selv til kanten af atmosfæren

Bezos er ikke helt ubekendt med rumfart - og teknologi.

Han skal nemlig selv af sted med sit eget selskab Blue Origin på en 11 minutter lang rejse til kanten af Jordens atmosfære den 20. juli.

Rigmanden Richard Branson kunne søndag eftermiddag skrive sig ind i rumfartshistorien, da han i sin egen rumkapsel blev skudt omtrent 80 kilometer ud til kanten af jordens atmosfære. Han var dermed en my hurtigere end Bezos med den vilde bedrift.