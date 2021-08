Giver milliarder væk til intetanende modtagere

Ekskonen til Amazon-grundlæggeren Jeff Bezos har besluttet at dele ud af formuen

Hun er en af verdens rigeste kvinder efter skilsmissen fra Amazon-stifter Jeff Bezos - men milliarderne får ikke lov at stå længe på MacKenzie Scotts bankbog.

Hun er nemlig godt i gang med at donere en masse af sine penge væk. Og en del af de donationer, der allerede er landet hos modtageren, er kommet som en kæmpe overraskelse.

Det skriver Bloomberg, som har lavet en undersøgelse blandt modtagerne af de store pengegaver.

Faktisk har det været så overraskende, at en mail med infomationer om en donation på 15 millioner dollar - lidt over 95 millioner danske kroner - er blevet henlagt som forsøg på phishing, mens en anden henvendelse blev ignoreret af en assistent.

Ignorerede mail om 127 millioner

På en skole i Palo Alto i Californien modtog rektoren Robert Garza flere gange en mail om en donation på 20 millioner dollar, men den endte i skraldespanden hver gang.

- Mailen indeholdt ikke et telefonnummer, der var intet logo og heller ikke en adresse, fortæller Garza til Bloomberg.

Først efter gentagne henvendelser - til sidst på Garzas private mail - gik det op for skolen, at donationen ikke var et svindelnummer. Donationen fra MacKenzie Scott er den største, Palo Alto College nogensinde har modtaget.

- Noget man kun drømmer om

Også San Antonio College i Texas har modtaget en kæmpe pose penge fra Amazon-stifterens ekskone. Her lød donationen på 15 millioner dollar.

- Det er sådan noget, man kun kan drømme om. Man tror ikke, sådan noget rent faktisk sker, siger skolens rektor Robert Vela.

MacKenzie Scott fik omtrent 38 milliarder dollar med fra skilsmisseboet - lige knap 242 milliarder danske kroner - og har bedyret, at hun vil donere de fleste af dem væk.

Indtil videre har hun ifølge Bloomberg givet mindst 4,3 milliarder væk - 27,3 milliarder danske kroner - i 375 forskellige donationer.