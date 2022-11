Giver op: Øens eneste butik lukker

Til det nye år er det slut.

De 66 beboere på Tunø har efter nytår ikke længere mulighed for at handle hos øens købmandsforretning.

Her drejer butikken nemlig nøglen om for sidste gang, hvis der ikke kan findes nye ejere, skriver DR.

Tunø set fra luften. Her ses 'byen' med blandt andet Købmandsgården tæt på færgelejet på den østlige del af øen. Foto: EB Motor

Høje energipriser

Ifølge Tim Grønbech, der er medformand i Tunøudvalget, skyldes lukningen af Købmandsgården stigende energipriser og faldende antal kunder.

- Det er endnu en ting, som ser skidt ud for øens fremtid. Det er en del af vores livsnerve, at vi har et sted, hvor vi kan købe vigtige varer. Tunø-fonden skal finde nye interesserede til at drive købmanden, så det er meget spændende, hvad fremtiden bringer, fortæller han til DR.

Indtil nytår har man valgt at sætte åbningstiden ned til halvanden time om dagen på de dage, hvor der normalt er åbent.

Ny forpagter

Det er ellers kun lidt mere end et år siden, at Jette Agerholm Olsen blev ny forpagter af den lokale dagligvarebutik.

Nu skal der altså andre kræfter til, hvis butikken skal overleve efter nytår.

Tunø Købmandsgård åbnede første gang i 1985. Før da lå der en Brugsen på den bilfrie ø på små 3,5 kvadratkilometer.

I 1952 havde Tunø 200 indbyggere. I årets begyndelse var det tal 89, og senest er det så altså faldet til 66 indbyggere.