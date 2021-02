Giver triste billeder på milepæl: En halv million coronadøde i USA

Over en halv million amerikanere er nu døde med coronavirus i kroppen, og den nationale katastrofe driver Washington Post til at illustrere med tre eksempler, hvad der ellers er svært fatteligt for de fleste.

Hvor meget fylder 500.000 mennesker, hvis de tog på rejse sammen? Hvis deres navne skulle indgraveres på en mindevæg? Eller hvis de skulle begraves på samme kirkegård?

Kan der være 51 mennesker i en bus, skulle man bruge en karavane bestående af 9.804 busser for at transportere en halv million mennesker. Karavanen ville strække sig over 150 kilometer.

Tænder lys

Skulle deres navne indgraveres på den sorte granitvæg i Washington, hvor de dræbte i Vietnamkrigen hædres, skulle væggen være 26,5 meter høj, hvilket er 23,5 meter højere end i dag. Flere end 58.000 navne er i dag indgraveret på mindevæggen, som består af to dele på hver cirka 75 meter.

Og skulle 500.000 mennesker begraves på den nationale Arlington-kirkegård i Washington, skulle den udvides til det dobbelte af det nuværende areal på 2,6 kvadratkilometer, skriver Washington Post.

Præsident Joe Biden vil mandag markere den dystre milepæl i pandemien med en stille ceremoni, hvor han og vicepræsident Kamala Harris med deres ægtefæller vil tænde lys ved det Hvide Hus i Washington, skriver CNN.

