Gjorde vanvittigt fund: Holdt det hemmeligt i 15 år

Det var et hold jublende forskere, der fredag 10. juni endelig kunne afsløre et opsigtsvækkende fund fra 2007 over for omverdenen.

I London fremviste de et royalt krigsskib, som sank ud for Storbritanniens kyst for mere end 300 år siden.

Nu mener de, at fundet kan have afgørende 'international betydning'. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

England og Skotlands fremtidige konge James Stuart slap kun lige med livet i behold, da hans skib sank ud for kysten ved Norfolk i 1682. Foto: Norfolks Historic Shipwrecks/Ritzau Scanpix

Ændrer historien

Det tog forskerholdet tre år at finde vraget fra skibet 'The Cloucester'. Efterfølgende holdt man opdagelsen hemmelig i 15 år for at beskytte vraget mod skader.

- Opdagelsen vil fundamentalt ændre forståelsen af ​​det 17. århundredes sociale, maritime og politiske historie, lyder det fra Claire Jowitt, professor i tidlig moderne kulturhistorie ved University of East Anglia.

- Det er et fremragende eksempel på undervandskulturarv af national og international betydning, siger professoren videre.

Et maleri af Johan Danckerts viser, hvor majestætisk et skib 'The Cloucester' var. Foto: Norfolks Historic Shipwrecks/Ritzau Scanpix

Konge ombord

I 1682 ramte krigsskibet med Englands og Skotlands fremtidige konge ombord en sandbanke ud for kysten ved Norfolk. James Stuart slap kun med nød og næppe væk fra skibet, før det sank.

Han var på daværende tidspunkt hertugen af York. Hertugtitlen blev dog efterfølgende skiftet ud med konge af England, hvor han fik navnet James d. 2. Tre år senere blev han også konge i Skotland, hvor han fik navnet James d. 7.

'The Cloucester' blev fundet af dykkerbrødrene Julian og Lincoln Barnwell.

- Ved mit dyk til havbunden var det første, jeg så, store kanoner, der lå i det hvide sand. Det var frygtindgydende og virkelig smukt, siger Lincoln Barnwell.

