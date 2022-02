'Glæd dig til årsopgørelsen': De fleste skal have penge retur

Langt de fleste danskere får penge tilbage, når årsopgørelsen for 2021 er klar, vurderer skatteekspert ved BDO

'Glæd dig til årsopgørelsen.'

Sådan indleder revisionshuset BDO deres seneste nyhedsbrev. For selvom mange danskere måske frygter et skattesmæk, når årsopgørelsen er klar i midten af marts, så vil det for flertallet være omvendt.

Det fortæller Morten Neumann Jørgensen, som er senior manager ved BDO, til Ekstra Bladet.

- Årsagen til, at danskerne skal glæde sig, er, at langt de fleste danskere med enkle indkomstforhold får en overskydende skat, siger han.

Danskere med enkle indkomstforhold dækker over lønmodtagere, pensionister og studerende.

Omkring 4,6 millioner danskere befinder sig i denne gruppe, og ud af dem får cirka 80 procent penge tilbage fra Skat, lyder vurderingen baseret på tal fra indkomståret 2020.

Samme niveau

Morten Neumann Jørgensen forklarer, at deres vurdering baserer sig på, at indkomstårene 2020 og 2021 ligner hinanden.

- Begge har været ramt af corona. Det vil sige, at folk har rejst nogenlunde på samme niveau. Folk har brugt befordringsfradrag i nogenlunde samme grad, og derfor mener vi, at de burde ligge på omkring samme niveau, siger han.

Han fortæller samtidig, at det historisk set har været tilfældet, og derfor forventer BDO, at det samme vil for 2021.

- Hvor de fleste går og frygter, at man får en restskat, så viser statistikken, at det for langt de fleste burde gå den anden vej, lyder det.

5422 kroner retur

I 2020 fik den enkelte borger i gruppen af danskere med enkle indkomstforhold Ifølge BDO gennemsnitligt 5422 kroner retur, da årsopgørelsen lå klar.

- Skulle du få en restskat, så viser statistikken, at det er et overkommeligt beløb, du skal betale, siger Morten Neumann Jørgensen.

Ifølge BDO betalte hver enkelt i denne gruppe sidste år i gennemsnit cirka 7900 kroner i restskat.