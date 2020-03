Glæde over tvillinger i Bestsellers hjemby

Tøjgigantens bagland sender varme tanker til Holch-Poulsen familien efter fødslen af to tvillingedøtre mindre end et år efter tragedien på Sri Lanka

Mindre end et år efter det blodige terrorangreb på Sri Lanka, der rev tre af Bestseller-parret Anne og Anders Holch-Poulsens fire børn i døden, fødte Anne Holch-Poulsen tidligere i dag to små piger.

Parrets yngste datter Astrid overlevede tragedien, der kostede to søstre og en bror livet.

Tvillingefødslen blev modtaget med både glæde og sympati i Bestseller-koncernens hjemby, Brande, hvor tøjmilliardær Anders Holch-Poulsen og hustruen, der ellers er bosat lidt uden for Aarhus, nyder kolossal respekt.

Ekstra Bladet var på gaden i Brande i timerne efter nyheden og fik disse kommentarer fra de lokale branditter:

Hvor er det en skøn nyhed

- Hvor er det en skøn nyhed, siger 19-årige Nathalie Kirkedal.

- Selv om forældrene nok aldrig kommer sig over tabet af de tre af deres børn på Sri Lanka, så må det alt andet lige være en glædens dag for dem - midt i alt det triste.

Stort tillykke

- Jeg kan kun sige et stort tillykke. Det må være en fantastisk dag for den hårdt ramte familie. At miste børn må være det mest forfærdelige i livet, siger vandværksbestyrer John Nielsen, 64 år.

- Hele byen vidste jo, at der var en ny graviditet i gang. Det har familien ikke lagt skjul på. Nu har de så fået tvillinger, og det er jo bare skønt. Hele byen følte med dem efter terrorangrebet.

Dejligt for familien

- Det er vel nok dejligt for Holch-Poulsen. Midt i al denne corona jammer og elendighed er det da dagens mest positive nyhed, siger Rie Kristensen.

- Det der skete sidste år var så forfærdeligt, at ingen kan begribe det. Jeg har selv arbejdet for Anders Holch-Poulsen og sender ham og familien de bedste tanker.

Skøn nyhed på trist baggrund

- Tvillinger? Er det rigtigt? Det er da en skøn nyhed, siger Emilie Håkansson, 19 år.

- Alle kender jo den triste baggrund. Og så meget desto gladere bliver man da over at høre, at parret nu har fået tvillinger.

- Stort tillykke herfra!