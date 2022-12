Glædelig dansk rekord: Forbruget af bæredygtig energi når nye højder

I tre af månederne i 2022 var andelen af vind- og solenergi helt oppe på over 70 procent af det samlede elforbrug i Danmark

I 2022 producerede vindmøller og solceller knap 60 procent af det samlede elforbrug i Danmark.

Og det er altså en rekordhøj procentdel.

Det skriver Energinet i en pressemeddelelse.

Andelen af bæredygtig energi er derfor steget med 11,9 procent siden 2021.

Især elproduktionen fra solenergi er steget i år, og det skyldes, at der har været en ny rekordhøj solkapacitet.

Men vindandelen er også steget, og det skyldes især havmølleparken Kriegers Flak i Østersøen, som havde sit første fulde produktionsår i 2022.

I tre af månederne i 2022 nåede andelen af vind- og solenergi samtidig op over 70 procent af det samlede forbrug.

Det gælder februar, juli og november.

Her er strømmen grønnest

Når man kigger på den geografiske fordeling af det grønne elforbrug, så ser det imidlertid lidt skævt ud.

Energinet oplyser nemlig, at det især er udkantskommunerne, som producerer bæredygtig energi.

Topscorere er kommunerne Norddjurs, Lolland, Lemvig, Jammerbugt, Esbjerg og Guldborgsund, hvor vind- og solenergi udgør mere end 200 procent af kommunernes samlede elforbrug.

Omvendt står det til i 32 kommuner i hovedstadsområdet og andre bykommuner. Her er det kun under fem procent af den enkelte kommunes forbrug, som stammer fra vind- og solenergi.

Energinet har dog lagt en plan for, at få udjævnet den bæredygtige energi. Det vil man gøre ved at udbygge eltransmissionsnettet mange steder i de kommende år.

