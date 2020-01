Glædesrus over bus-kovending

Det er fantastisk, at trafiksammenslutningen DOT vil gentænke omdiskuteret ændring, lyder det fra lykkelig pensionist

I forrige uge kom det frem, at Movia og de andre selskabet i sammenslutningen DOT havde planer om at udfase mimrekortet, som er en rabatordning for pensionister.

Men tiltaget mødte stor kritik, og DOT har nu besluttet at droppe planerne og finde en anden ordning.

Den nyhed får tirsdag morgen folkepensionisten Dan Sterup op af lænestolen i glædesrus.

- Det ville være en katastrofe, hvis de afskaffede mimrekortet. Jeg er meget begejstret for, at planerne om afskaffelse af mimrekortet nu ser ud til at blive sløjfet, siger han til Ekstra Bladet.

Det var DOTs plan, at pensionisterne skulle gå fra et papkort til et digitalt rejsekort. Digitaliseringen ville ifølge kritikere udelukke en gruppe pensionister. Foto: Jan Sommer

Folkekamp for mimrekortet

Dan Sterup har været meget aktiv i kampen for at beholde mimrekortet.

Via læserbreve i lokalavisen og udtalelser til Ekstra Bladet, har han ligesom hundredvis af andre pensionister i hovedstadsområdet indædt kæmpet for, at beholde det populære pensionistkort.

Se også: Rasende pensionister: - Det er en katastrofe

- Vi har brugt alle argumenterne om ensomhed, frivilligt arbejde, livskvalitet og digitalisering. Jeg synes, det har været en meget saglig debat. Jeg er meget begejstret for, at ændringen nu bliver revideret.

Minister orienteret mandag

Mandag orienterede DSB, Movia og Metroselskabet transportminister Benny Engelbrecht (S) om, at de tre selskaber, der er samlet i Din Offentlige Transport, DOT, vil prøve at finde en anden løsning.

'Det gør ondt at læse om eksempler på borgere, der får over 400 pct. dyrere rejser med den kollektive transport,' skriver Movia i et indlæg fra bestyrelsesformand Kirsten Jensen og næstformand Per Hovmand tirsdag til offentligheen.

Mimrekortet er en ordning, der kun gælder øst for Storebælt, og ordningen skal derfor ændres, for at der er mere sammenhæng mellem priserne som følge af loven, skriver Movia.

Voldsom prisstigning

'Men hurtigt indførte og meget store prisstigninger skaber usikkerhed om, hvad det vil betyde for den enkelte pensionists rejsemønster. Og når man laver så meget om, kalder det også på, at vi måske går lidt mere forsigtigt til værks, end vi i DOT først havde lagt op til,' lyder det i indlægget.

De forklarer, at med forslaget får 150.000 pensionister billigere rejser, mens 60.000 får dyrere rejser.

2000 personer får 200 procent dyrere rejser, som følge af tiltaget, og det erkender man altså nu hos DOT er for voldsomt.

Det er uvist hvornår trafiksammenslutningen melder nyt ud om en reform af pensionistrabatterne.