Glædestårer og kæmpe lettelse

Det var ikke kun en sejr for ambulance-redder Bruno Dante Martiri at blive frikendt i sag, hvor han risikerede at miste sit kørekort for at passe sit arbejde - kollegerne fejrede også frifindelsen

En tåre eller tre fik frit løb i ren glæde og lettelse over, at Bruno Dante Martiri tirsdag blev frifundet i sag, hvor han risikerede at få en bøde og i yderste konsekvens miste sit kørekort for at passe sit arbejde.

Først hjemme i køkkenet i parcelhuset i Skæring nord for Aarhus pressede glædens og lettelsens tårer sig på hos den 63-årige ambulance-redder, hans hustru og den nu pensionerede kollega i en lang årrække, Henrik Madsen, der var den første til at banke på med lykønskning og blomster.

Opbakningen til Bruno Dante Martiri, i midten af billedet, blev bekræftet i aften, da han mødtes med sine kolleger på Falck-stationen i Hornslet nord for Aarhus. Foto: Ernst van Norde

Det skete i den strålende middagssol i minutterne efter, at advokat Mogens Freinsilber havde overbragt den gode nyhed på telefonen, som Bruno Dante Martiri ikke turdet tro på.

- Jeg frygtede at blive dømt skyldig, så min lettelse og glæde er det desto større, sagde den 63-årige ambulance-redder igennem 35 år, hvis hustru kom tidligere hjem fra arbejde med et langt, varmt kram.

Kram var der også fra den føromtalte kollega og ven, Henrik Madsen, der som mange andre har været overrasket over, at sagen overhovedet kom så langt som til en sigtelse mod Bruno Dante Martiri.

Bruno Dante Martiri kørte ifølge eget udsagn meget langsomt ind i krydset, hvor sammenstødet skete med den kvindelige bilist. Han havde selv aktiveret det blå blink og lægebilen lige bagved havde også blå blink og sirene aktiveret. Foto: Ernst van Norde

- Med mit kendskab til Bruno og hvad der skete, så er helt skævt, at han skulle igennem alt det her. Derfor er min glæde over, at han blev frifundet også endnu større, sagde Henrik Madsen.

Glad på kollegernes vegne

9. november sidste år klokken 23.40 sad Bruno Dante Martiri som utallige gange før bag rattet i en ambulance med blå blink. Bagi havde han en fødende kvinde i bårerummet, som blev assisteret af en læge og en ambulanceredder. Kvinden var blevet hentet nær Falck-stationen i Hornslet og var i gang med en kompliceret fødsel. Lige bag ambulancen kørte en lægebil ligeledes med blå blink og larmende sirene.

Alligevel skete påkørslen, som truede med at føre til bøde og betinget frakendelse af kørekortet for Bruno Dante Martiri. På vej til Randers Sygehus med den fødende kvinde kørte ambulance og lægebil hen over Randersbro og drejede til højre ad Havnegade, men i det følgende kryds så en kvindelig bilist i 30´erne tilsyneladende ikke udrykningskøretøjerne.

Bruno Dante Martiri vurderede, at bilisten havde set ham, og han standsede derfor ikke for rødt. I stedet kørte han ud i krydset, hvor bilisten krydsede flere spor fra venstre og kørte ind i førersiden på ambulancen.

- Jeg er ikke kun glad på egne, men også på de mange kollegers vegne, der som mig kører udrykningskørsel. Min frifindelse betyder forhåbentlig, at vi kan blive ved med at gøre vores arbejde ordentligt og samvittighedsfuldt og selvfølgelig på en måde, så vi også selv er meget opmærksomme og påpasselige i trafikken. sagde Bruno Dante Martiri, inden han tirsdag aften mødtes med sine kolleger på Falck-stationen i Hornslet nord for Aarhus.