Glem alt om forår: Så vådt bliver det

Selvom vintergækkerne stritter og vidner om forår, bliver det svært at mærke i den kommende uge. En ny prognose viser nemlig, at marts bliver usædvanligt våd.

Blot i den kommende uge kan vi risikere op til 60 millimeter regn, hvilket overstiger, hvad man normalt ser på en hel måned i marts.

- Vi kan forvente os meget regn i den kommende uge. Foråret er normalt en meget tør tid, og derfor er det usædvanligt, at vi får så meget regn, at det vil minde om efteråret, siger Jesper Eriksen, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

Usædvanligt

Gennemsnitligt falder der 46 millimeter regn i marts måned, og dermed er foråret kendt for at være den tørreste årstid overhovedet.

- Denne marts måned er ikke en, der vil gå over i historiebøgerne, men det er usædvanligt at se et sådan vejr på denne årstid, siger han.

Trods regnfulde dage kan danskerne lune sig ved, at de varme temperaturer, vi har haft, vil fortsætte, og at alle dage i næste uge vil være mellem fire og ti grader.

Vådt over hele landet

- Vi vil opleve et lavtryk, som vil komme fra sydvest og være landsdækkende. Ingen landsdele vil blive skånet, men det er på nuværende tidspunkt svært at sige, hvem der vil blive hårdest ramt, forklarer Jesper Eriksen og understreger, at det endnu er for tidligt at sige noget entydigt om, hvornår vi vil få et normalt forårsvejr tilbage.

- Vi kan ikke sige noget om, hvornår det vil vende endnu. Hvad vi ved nu, er, at det bliver en våd marts måned.