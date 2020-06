Glem raps: Lupiner er det nye

Fotoglade danskere strømmer til Lolland for at tage billeder af hinanden i en lupinmark. – Det er fint, så længe folk bliver på vejen, siger ejeren

I flere uger har det været de gule rapsmarker, der har fået danskerne ud af byen for at tage billeder af hinanden.

De er nu næsten væk - til gengæld står lupinerne i fuldt flor, og det har også tiltrækningskraft.

Som søndag, hvor Ekstra Bladets fotograf kom forbi en to hektar stor mark med lupiner i 18 forskellige farver, der lige nu blomstrer uden for byen Landet på Lolland.

Mange havde parkeret deres biler i vejkanten, og alle havde telefonen fremme for hurtigt at smide oplevelsen på Facebook.

Lupinerne ved Landet bliver høstet 1. juli.

Deres frø vil herefter blive eksporteret og solgt til haveejere i blandt andet Tyskland, fortæller ejeren, Malu Rasmussen, til TV2 Øst.

Hun har ikke det fjerneste imod, at turister og andre kører forbi for at se på hendes smukke blomster.

– Det er fint, så længe folk bliver på vejen og ikke går ind og plukker eller knækker nogle af blomsterne, siger Malu Rasmussen til TV2 Øst.

Se også: Dansk stjerne deler skør numse-nyhed: - Det er helt vildt