Glemt nummerplade kostede Kim en kvart million: Nu ændrer de reglerne

Nu vil man ændre den metode, man opkræver dagsgebyrer på i forsikringsbranchen.

Fremover vil man nemlig begynde at sende opkrævninger på dagsgebyrer i e-Boks, sådan at borgerne har en chance for at opdage bøderne.

Det skriver TV Syd.

Det sker i kølvandet på historien om Kim Nielsen, som var endt med at skylde omkring 225.000 kroner i dagbøder, fordi han ikke fik taget nummerpladen af en motorcykel, han ikke brugte.

DFIM (Dansk Forening for International Køretøjsforsikring) havde dog ikke sendt ham nogen opkrævninger, i hvert fald ikke nogen, som Kim havde set, og derfor fandt han først ud af, at han var blevet pålagt dagsgebyrer efter to år og ni måneder.

Kim Nielsen er langtfra den eneste i samme situation. DFIM’s årsrapport fra 2021 viste, at der ved udgangen af 2021 var 5573 aktive sager ved fogedretten med krav om i alt 611 millioner kroner.

Men nu er det altså snart slut med de skjulte dagsgebyrer.

Gebyrloft

DFIM's direktør, Maria Clausen, bekræfter de nye regler i en mail til TV Syd

Samtidig fortæller hun, at der også vil indføre et gebyrloft.

- Enkelte borgere kan komme til at skylde mange penge, så derfor indfører vi en ny model for opkrævning. Vi har nu mulighed for at sende breve digitalt og vil gøre mere for at få de borgere i tale, som fortsat har et uforsikret motorkøretøj indregistreret. Samtidig indfører vi et gebyrloft, som både vil gælde fremtidige og verserende sager.

Nu håber Kim Nielsen og hans advokat, Mogens Broe-Andersen fra Buch advokater, at de nye regler vil påvirke hans sag i en positiv retning.

