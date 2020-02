Glemt taske fra 1957 fundet i væg på skole

Nu løfter skolen sløret for, hvad tasken indeholdt - og det er ligesom at gå ind i en tidslomme

Sidste år, da pedellen Chas Pyle på North Canton Middle School i Ohio, USA, var ved at reparere mellemstykket mellem væggen og elevernes skabe, gjorde han et ret utroligt fund.

I den lille sprække, der indtil da havde været skjult af et fastmonteret stykke træ, gemte sig en rød taske.

Skolen lagde billeder af tasken på Facebook i håbet om at finde frem til taskens ejer. Da de ingen henvendelser havde fået fra folk, der ville gøre krav på den lille taske, begyndte skolen selv at undersøge indholdet nærmere.

Det viste sig, at den havde tilhørt den tidligere elev Patti Rumfola, som havde mistet den helt tilbage i 1957.

Desværre døde Patti Rumfola i 2013 og kunne derfor af gode grunde ikke få sin taske tilbage 62 år efter at have mistet den. Men skolen havde held til at få kontakt til kvindens børn.

'Pattis fem børn samledes til en familiesammenkomst i efteråret, hvor de åbnede tasken for at få et glimt af deres mors liv som teenager på Hoover High School', skriver skolen nu i et nyt opslag på Facebook. Her skriver de videre, at børnene har givet skolen lov til at dele en lang række billeder af taskens indhold på det sociale medie.

Billederne giver et helt usædvanligt og unikt indblik i livet som en ung pige i USA i 1950'erne og er på få dage gået viralt på North Canton City Schools' Facebook-side.

Blandt taskens indhold var en kam, en læbestift, lidt pudder, blyanter, medlemskort til det lokale bibliotek og sort/hvid-billeder af flere mennesker, der må antages at være venner og familiemedlemmer, samt et billede af en hund.

Pungen indeholdt også et beløb på 26 cent, og Patti Rumfolas fem børn beholdt ifølge skolens opslag en mønt hver som minde om deres mor.

Se nogle af billederne herunder.

