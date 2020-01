Glemte hamburger i lommen: Sådan ser den ud efter 20 år

Amerikaneren David Whipple hævder, at han er i besiddelse af det, som han selv kalder for 'verdens ældste hamburger'. Han har ovenikøbet en kvittering fra dengang, han købte den i byen Logan i staten Utah 7. juli 1999.

I ovenstående video kan man se David vise sin 20 år gamle hamburger frem for 2 News. Gennem de sidste seks år har David haft sin hamburger opbevaret i en dåse. Men fra 1999 og frem til 2013 havde han glemt den i en lomme i en frakke.

Det bemærkelsesværdige ved den nu 20-årige hamburger er, at den i dag ser ud, som om den kun er en dag eller to dage gammel. En ting har dog ændret sig ved burgeren. Den syltede agurk er fuldstændig opløst og forsvundet.

Da David købte sin hamburger i 1999, var Bill Clinton amerikansk præsident, og den berømte sang 'Believe' af sangerinden Cher var stadig et hit i radioen. Prisen for hamburgeren var 79 cent.

David præsenterer her kvitteringen for den hamburger, han købte for 20 år siden i 1999. Foto: Camera One

David købte dengang sin hamburger, fordi han skulle lave en præsentation omkring enzymer, og hvordan ting kan sygne hen.

- Jeg glemte efterfølgende hamburgeren i en frakkelomme. Jeg smed jakken om bag i min bil, og den havnede senere i vores klædeskab i byen Logan. Siden flyttede vi til St. George i Utah, og jakken hang stadig her et par år, før min kone ville forære den væk og fandt den gamle hamburger, fortæller David Whipple til 2 News, der dengang lavede et tv-indslag om den 14 år gamle hamburger.

TV-stationen 2 News har dog nu lavet en opfølgning på den utrolige historie, fordi de ønskede at konstatere, hvordan hamburgeren ser ud nu 20 år efter, at den blev købt. Og den har ifølge 2 News stort set ikke ændret sig.

Burgeren har næsten ikke forandret sig på 20 år. Men den syltede agurk er opløst og forsvundet. Foto: Camera One

Efter at hamburger-historien blev spredt i medierne i den amerikanske stat Utah, har en talsmand fra McDonald i Utah, Barbara Schmiett, udtalt følgende til 2 News:

'Under de rette omstændigheder kan vores burgere, ligesom det meste andet mad, også nedbrydes. Men som historien antyder, kræver det særlige omstændigheder, at mad kan nedbrydes. Især fugtighed. Uden fugtighed enten i maden selv eller i omgivelserne kan bakterier og mug ikke gro, og derfor er det ikke sandsynligt med en nedbrydning af maden. Hvis maden er tør nok, kan den ikke nedbrydes.'

Således skriver Barbara Schmiett og tilføjer:

'Denne hamburger er højst sandsynligt tørret ud, men den er på ingen måde den samme burger, som da den blev købt. Vores burgere er lavet af 100 procent USDA-inspiceret kød. Der er ingen konserveringsmidler eller fyldstof i vores bøffer. Og den eneste ting, der bliver tilført bøfferne, er lidt salt og peber, når de er på grillen.'

Det er ikke første gang, at folk viser ældgamle burgere frem. Det er også sket i Island med en ti år gammel McDonald's-burger.

