Global kondommangel truer

En global mangel på kondomer kan være i vente.

Sådan lyder advarslen fra verdens største kondomproducent, efter at coronakrisen har tvunget Karex Berhad til at lukke produktionen ned.

Karex Berhad, der er en malaysisk virksomhed, fremstiller 20 procent af verdens kondomer.

Men i mere end en uge har Karex Berhad ikke produceret et eneste kondom på sine tre fabrikker i Malaysia, da regeringen har indført lockdown for at hindre spredningen af coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mangel på værnemidler

Samtidig oplever man på global plan også mangel på beskyttelsesudstyr såsom mundbind er en akut trussel mod indsatsen for at redde liv under coronaudbruddet.

Sådan lød det fra chefen for Verdenssundhedsorganisationen, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, på en pressekonference fredag.

- En vedvarende mangel på personlige værnemidler er nu en af de mest presserende trusler mod vores fælles indsats for at redde liv.

- Sundhedspersonale i lav- og mellemindkomstlande har ret til den samme beskyttelse som dem i de rigeste lande, siger han.

Chefen for WHO fortæller dog, at organisationen har sendt næsten to millioner værnemidler af forskellig art til 74 lande.

Den samme mængde er på vej til yderligere 60 lande.