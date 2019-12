Global udledning af CO2 i 2019 slår rekord

Den globale udledning af CO2 fra fossile brændstoffer steg i år til et rekordhøjt niveau.

Det viser tal fra en rapport lanceret af organisationen Global Carbon Project, der er ledet af forskere og økonomer og forsøger at tackle problemet med stigende udledning af drivhusgasser.

Det skriver de amerikanske medier The New York Times og The Atlantic.

Se også: Rester af 1000 år gammelt skib fundet i Norge

Det er tredje år i træk, at den globale udledning af CO2 stiger.

- Det er naturligvis skidt, siger forsker Rob Jackson, som står bag rapporten, til The Atlantic.

- Det er et år mere, hvor vi fortsætter med rekordhøje udledninger af CO2. Årene glider fra os, siger han.

Kina står for størstedelen af verdens samlede CO2-udledning med 26 procent. USA følger efter med 14, EU-landene med ni og Indien med syv procent.

Rapporten viser dog gode takter.

Udledningen fra industrier står til at stige med 0,6 procent i år. Det er en langt mindre stigning end i 2017, hvor den steg 1,5 procent, og 2018 med 2,1 procent.

Derudover formåede både USA og EU-landene i år at skære ned på deres udledning af CO2, mens Indiens udledning steg meget mindre end forventet, skriver The New York Times.

Se også: Folketinget blev vildledt om miljøeffekt ved stort elkabel

Den globale udledning af kul, der er det mest forurenende af alle fossile brændstoffer, faldt overraskende med 0,9 procent i 2019.

Til gengæld er det globale olie- og naturgasforbrug steget. Olie og naturgas forurener mindre end kul, men der er stadig tale om fossile brændstoffer.

Det kan lyde positivt, men det er ikke nok, advarer forskere.

Hvis Jorden skal undgå flere hedebølger, længere tørker og hungersnød som følge af klimaforandringer, skal den globale udledning af CO2 falde støt hvert år og nå nul inden slutningen af det 21. århundrede.

- Hvert år, hvor udledningen stiger bare en lille smule, gør det opgaven med at bringe den ned igen meget sværere, siger Glen Peters, der er forskningsleder i Centeret for international klimaforskning i Norge og som bidrog til rapporten, til The New York Times.

Se også: Verdensnaturfonden: Polemik om klimakrisen er aldrig godt

Rapporten lander samtidig med, at diplomater fra over 190 lande er samlet til et FN-topmøde i Madrid for at diskutere nedbringelse af drivhusgasser.

Her kan USA og EU-landene bryste sig med, at hver deres forbrug af kul faldt med ti procent i 2019.

Det steg dog i Kina med en procent, og landet står nu for halvdelen af den globale kulproduktion, oplyser Rob Jackson til The Atlantic.

Kinas storforbrug af kul har hjulpet landet med at nå resten af verden rent økonomisk. Men Kinas udledning af CO2 per person har nået nu gennemsnitsniveauet i Europa.

Selv om USA's fald i kulforbrug er positivt, er stigningen af brugen af naturgas ikke et godt tegn.

- Naturgas udleder mindre CO2 end kul, men det betyder bare, at man koger planeten langsommere, siger Glen Peters til The New York Times.

Se også: Du er til grin, når du står ved plast-containeren

Se også: Skandale: Mickey Mouse skrev under på klima-opråb

Se også: Forskere gør unikt fund af 800 mammutknogler i Mexico