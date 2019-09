Globalt klimaopgør: Floppede i København

'Verden over vil millioner af os udvandre fra arbejdspladser, skoler og hjem'. Sådan skriver Klimastrejke.org, som har opfordret danskerne til at deltage i den globale kilmastrejke, som har foregået verden over fredag.

Mens megabandet U2 hyldede den 16-årige svenske klimadarling Greta Thunberg, og 100.000 gik på gaden i Melbourne i Australien, forblev klimaengagementet en fuser i København.

- Vi skønner, at der har været omtrent 2000 demonstranter i København, fortæller vagtchef Jesper Frandsen fra Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Organisationen bag demonstrationen, Fridays for Future, har en lidt anden antagelse end politiet.

- Vi anslår, at der har været omkring 6000 deltagere i København, fortæller Tobias Grip til Ekstra Bladet.

Deltagerantallet så lovende ud, inden regnen tog over Rådhuspladsen. De fremmødte brugte blandt andet jakker og bannere til at dække for regnen. Foto: Aleksander Klug

Mere succes tidligere

Det er ikke første gang, at der er klima-demonstrationer i Danmark. I maj stod Folkets Klimamarch for en demonstration, hvor Ekstra Bladet tidligere har kunnet berette, at omkring 30.000 mennesker deltog alene i København.

Klimastrejken var ellers kørt godt op, da mere end 150 lande verden over deltog.

Fredag så Rådhuspladsen dog sølle ud, da flere deltagere søgte i ly for regnen på trods af et fyldt program med både taler og musiske indslag.

Læet fandt mange af de unge skoleelever på Burger King på Rådshuspladsen.

Nogle skoler havde holdt undervisningsfri, så eleverne kunne møde op til demonstrationen uden fravær. Foto: Aleksander Klug

Flere elever fra de københavnske folkeskoler sad tomhændede på fastfood-restuaranten.

- Vi sidder her bare, fordi det regner så meget. Men jeg skal ikke have noget mad herfra, fordi jeg er vegetar, fortæller en ung folkeskoleelev fra Øster Farimagsgades Skole til Ekstra Bladet.

- Jeg har bare ikke nogen penge, men jeg kunne godt tænke mig en cola, siger en anden elev.

Til spørgsmålet om, hvorvidt skolen har givet dem fri til at deltage i demonstrationen, er de dog alle enige.

- Vi har meldt til skolen, at vi ikke ville dukke op til undervisningen i dag, svarer flere i kor.

Klimademonstrationer verden over Dagens klimademonstration har ikke kun fundet sted i Danmark. 150 lande har afholdt demonstrationer. Ifølge den svenske klimaaktivist Greta Thunberg er der fredag arrangeret 4.638 demonstrationer verden over. Der bliver ikke kun demonstreret i de vestlige lande. Kina, Thailand og Kenya er blandt andre lande også deltagere i den verdensomspændende demonstration. Det er Fridays for future, som står bag demonstrationerne. Det er en klimaaktivistisk organisation, som er aktiv i mange lande rundt om i verden. Bare i Danmark har der været 20 organiserede klimademonstrationer fredag. Vis mere Luk

VOXPOP

Solbjørg Fangelmo var en af de standhaftige unge, som trodsede regnen. Foto: Aleksander Klug

Solbjørg Fangelmo er 18 år gammel og fra Karise. Hun går på Midtsjællands Gymnasium ved Haslev.

- Jeg skulle egentlig have haft en biologitest i dag, men jeg har taget fri for at være her. Vores undervisere har været meget støttende omkring det og opfordret os til at tage herind.

- Vi har taget tog og bus herind. Jeg synes, at det er så vigtigt, at vi gør noget for klimaet, og det er så fedt at se, hvor mange der er kommet herind. Det er en vigtig kamp, og det bliver op til os unge at gøre noget ved de her problemer.

- Normalt går jeg rimeligt meget op i mit fravær, men det her er så vigtigt, at man bliver nødt til at bakke op omkring det.

- Jeg bor i et bæredygtigt bofællesskab, og jeg er veganer. Jeg prøver at gøre meget for at gøre en forskel.

Det var ikke kun danske unge, som dukkede op. Domi fra Portugal var blandt demonstranterne med bannere. Foto: Aleksander Klug

Domi Sørensen, 24 år. Studerende og arbejder for Røde Kors. Fra Portugal.

- Jeg vil hellere være her til denne demonstration end på arbejde og gøre en forskel. Min chef gav mig fri for at være her.

- Jeg er vegetar, og jeg spiser ikke mæælkeprodukter. Jeg prøver at lade være med at flyve. Denne sommer har jeg taget toget alle vegne. Jeg er selv fra Portugal, hvor jeg i sommer tog toget frem og tilbage til.

- Jeg prøver at gøre så meget, jeg kan.

Den 15-årige Benjamin har fået kendskab til klimaaktivisme med hjemmefra. Foto: Aleksander Klug

Benjamin Bjarkason på 15 år. Fra Amager - går på Ørestad Friskole. Er her sammen med skolen og Revolutionære Socialister.

- Jeg vil gerne vise, at mange unge skal gøre noget ved klimaet. Det er jo vores fremtid.

- I min familie sorterer vi skrald, og vi gør meget for at undgå madspil. Og vi køber generelt mindre kød.

- Når vi er på ferie, vælger vi steder i Danmark eller Sverige. Jeg har godt nok familie i Island, men vi tager sjældent op og besøger dem.

Den knap så aktivistiske Stinna var i løbet af demonstrationen efter nogle af demonstranterne, fordi de havde en smule svært ved at ramme skraldespandene. Foto: Aleksander Klug

Stinna Petersen er 44 år og har i to år arbejdet i pølsevognen på Rådhuspladsen.

- Jeg synes, at når man kæmper for klimaet, så skal man også 'walk the walk' og ikke bare 'talk the talk'. De skal da rydde op efter dem selv. Men normalt så ligner her lort efter et arrangement. Nu er det her en klimademontration, så jeg håber, at de har lidt mere pli.

- Jeg er ikke selv klimafokæmper. Jeg skider ikke på det, men jeg er ikke ligefrem en aktivist.