- Jamen, hvad skal vi gøre? Vi er jo glade for vores navn. Så vi har valgt at smile.

Campingboss Michael Farnø ejer en campingplads i Borup ved Køge, som i den grad har et yderst aktuelt navn: Corona Camping.

Selvom navnet i den grad kan give triste associationer, har ejeren af campingpladsen dog valgt at beholde navnet.

- Campingpladsen er fra 1962 og har altid heddet Corona Camping. Så det ændrer vi ikke på, selvom det naturligvis er meget tragisk, hvad der sker i vores samfund lige nu. Navnet har på ingen måde skræmt vores gæster væk, og vi har heller ikke på nogen måde oplevet nogen form for hetz.

- Tværtimod får vi mange sjove bemærkninger med på vejen, fortæller Michael Farnø, der sammen med sin hustru har ejet campingpladsen de seneste 15 år.

Åbent året rundt

I camping-branchen raser diskussionen for øjeblikket om, hvornår man skal åbne campingpladserne. Nogle ejere har valgt at vente til midt i april, mens andre er ved at gøre klar til påske-invasionen.

- Vi har åbent hele året igennem, da vi primært er en plads for fastliggere. Alle vognene holder med stor afstand mellem sig, og alle på pladsen hjælper hinanden. Vi passer på hinanden her. Vi køber ind for hinanden, og jeg sørger naturligvis for ekstra rengøring af de fælles toiletter og baderum. Og der er masser af håndsprit, siger Michael Farnø.

Han forstår godt, at det kan være nødvendigt at holde især de meget turistprægede campingpladser lukket.

- Men hos os er coronaen ikke noget problem, siger campingfatteren.

Dø af grin

Der er i alt plads til 100 enheder på campingpladsen, der i sommerperioden typisk har 60-70 fastliggere på pladsen ad gangen.

- Der er en del sælgere, som konstant ringer for at sælge et eller andet. Det er helt tydeligt, at de ikke aner, hvem de ringer til. For de er ved at dø af grin, når vi siger: Goddag, det er Corona Camping.

- Corona er jo den cirkel, som man kan se rundt om solen ved en solformørkelse. Det er da et meget smukt navn. Så vi holder fast, og det gør vores gæster heldigvis også, lyder det fra Michael Farnø.