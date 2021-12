Gode chancer for hvid jul flere steder

Der er en 'rimelig god' chance for, at der vil komme sne lokalt juleaften, melder DMI

Drømmer du om en hvid jul?

Så bliver det måske i år, at du får dit ønske opfyldt.

Sandsynligheden for hvid jul flere steder i landet er nemlig stor, fortæller Henning Gisselø, der er vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

- Der er rimelig god chance for, at der kan komme sne den 24. flere steder, lyder meldingen.

- Det bliver koldt, og der kommer noget nedbør forbi. Det falder formodentligt som slud eller sne, men det vil næppe falde over det hele, uddyber han.

Ikke alle får sne

Den vagthavende meteorolog understreger, at sneen formentligt kun vil falde lokalt, og at det dermed ikke bliver alle danskere, som får en hvid jul.

- Vi afskriver det ikke helt endnu, men det bliver svært at garantere, at alle får sne, siger han.

Hvor i landet, at sneen muligvis vil falde 24. december, er fortsat for tidligt at sige.

- Det er for usikkert endnu, lyder meldingen fra den vagthavende meteorolog.