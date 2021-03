Gode nyheder fra vaccineproducenter: Øger produktionskapaciteten

Både AstraZeneca og Pfizer/BioNTech har fået godkendt nye lokationer til produktion af vacciner, hvilket kommer til at betyde en forøgelse af vaccineproduktionen. Det skriver Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i en pressemeddelelse.

I sidste uge fik vaccineproducenten Moderna også godkendt en ny fabrik i Schweiz.

Det er en hollandsk fabrik, der skal producere AstraZeneca-vacciner i byen Leiden, imens Pfizer/BioNTech fremover også vil blive produceret på en tysk fabrik i byen Marburg.

EMA skriver i pressemeddelelsen, at de fortsat er i dialog med relevante parter for at kunne komme til at udvide deres produktionskapacitet yderligere. Det kræver en særlig tilladelse at producere vaccinerne, og det vægtes højt, at de udvalgte fabrikker er i stand til at bibeholde det høje kvalitetsniveau af de producerede vacciner, der forventes.

Pfizer kan opbevares ved højere temperaturer

Det er også blevet besluttet, at Pfizer/BioNTechs vaccine, der normalvis skal opbevares ved mellem minus 60 og minus 90 grader, i en periode på maksimalt to uger kan opbevares ved almindelig frysetemperatur. Det betyder, at de nu vil kunne opbevares ved temperaturer mellem minus 25 og minus 15 grader.

I pressemeddelelsen oplyser EMA, at de forventer, at det kan medvirke til en hurtigere udrulning og distribuering af vaccinen, som ellers har været kendt for at være noget svær at håndtere.

Torsdag meldte Sundhedsstyrelsen ud, at pausen med vaccinationerne med AstraZeneca foreløbig forlænges med tre uger, og styrelsen vil træffe en beslutning vedrørende Danmarks brug af vaccinen i uge 15.

