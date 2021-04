Gode resultater i Norge: Sundhedsstyrelsen siger nej

Giv Oslo 20 procent flere vacciner, så banker vi smitten i bund på landsplan.

Sådan lød det opsigtsvækkende forslag fra den norske regerings uafhængige ekspertgruppe tidligere i april.

Smittetrykket i hovedstaden er nemlig markant højere end i resten af landet, men med de mange doser vil man altså kunne vaccinere i de mest udsatte områder og samtidig få vaccineret alle borgere over 45 år.

Gode resultater

Forsøget har nu i to uger været i gang, efter at gruppen havde lavet en række delrapporter, der blandt andet så på gevinsten ved at fordele vaccinerne anderledes.

Oslos sundhedsborgmester, Robert Steen, vurderer over for Berlingske, at de foreløbige resultater ser gode ud.

- Vi kan se, at de ældre ikke rammes så hårdt længere, og vi kan se, at de ekstra vaccinationer gør, at smittetallene ikke stiger så voldsomt, som vi kunne frygte, siger han til avisen.

Ikke i Danmark

Herhjemme er det Sundhedsstyrelsen, der står for den danske vaccinationsplan. Men her er man ikke videre varme på at afprøve det norske forsøg i danske kommuner med høj smitte.

'Der er ingen planer om at lave et lignende forsøg i Danmark. Strategien er at vaccinere efter alder, som er den faktor, der generelt betyder mest for risikoen for alvorlige forløb med covid-19', skriver enhedschef Steen Dalsgård i en mail til Ekstra Bladet.

'Den aktuelle situation i DK, hvor der er god fremdrift i udrulningen og kontrol med epidemien, ændrer ikke på dette. Sideløbende fortsætter vi med tiltag, der skal gøre det let at modtage tilbuddet og dermed understøtte tilslutningen i befolkningen, herunder også åbningen af stadigt flere lokale, nære tilbud', lyder det uddybende.

Her kan du se, hvornår der er din tur til at få vaccinen.