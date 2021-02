Godkendt: Redningsplan til 1.900.000.000.000 dollars

Repræsentanternes Hus har fredag aften dansk tid godkendt en budgetplan, der gør det muligt for Demokraterne at få præsident Joe Bidens foreslåede hjælpepakke på 1900 milliarder dollar igennem Kongressen uden Republikanernes hjælp.

Pakken kan være vedtaget inden for nogle uger.

Formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, skriver fredag i et brev til sine partifæller i kammeret, at hun gerne vil have pakken på plads inden udgangen af februar.

- Det er folks liv. Mennesker ude i det virkelige liv har det svært, og vi kan hjælpe, siger Biden i en tale i Det Hvide Hus fredag.

Senatet godkendte budgetplanen tidligt fredag morgen lokal tid. Det skete ved en afstemning, hvor vicepræsident Kamala Harris for første gang måtte træde til og afgive den afgørende stemme.

Der var stemmelighed mellem fløjene, da de 50 republikanske senatorer stemte imod, mens de 50 demokratiske senatorer stemte for.

Vicepræsidenten er formand for Senatet. Ved stemmelighed har hun den afgørende stemme.

Afstemningen fandt sted tidligt fredag morgen amerikansk tid efter en natlig maratondebat.

Biden siger i sin tale fredag aften dansk tid, at han hurtigst muligt vil have en massiv ny hjælpepakke på plads til de millioner af amerikanere, som coronakrisen har ramt på økonomien.

Den kommer på plads med eller uden republikansk støtte. Og det haster, for mange amerikanere er "på sammenbruddets rand", siger Biden.

- Jeg ser en enorm smerte i dette land, en masse mennesker der står uden arbejde, en masse mennesker der går sultne i seng, siger han fredag i en tale i Det Hvide Hus.

- Jeg tror, at det amerikanske folk lige nu ser mod deres regering for at få hjælp. Så jeg vil handle hurtigt, lover Biden.

Han afviser at skære i den check, der ifølge forslaget skal sendes ud til den enkelte amerikaner.

- Når vi hjælper dem, hjælper vi også vores konkurrenceevne, tilføjer han.

Ud over, at coronapandemien har kostet næsten 457.000 mennesker livet i USA, har den også ført til, at millioner af mennesker har mistet deres arbejde og har brug for hjælp fra det offentlige.