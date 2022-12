Godsejer pludselig død

Fynboen og godsejer Hans Ditlev Christoffer Berner er død. Han var bestyrelsesformand og direktør for Langesø Gods og blev blot 55 år gammel. Det oplyser Langesø Fondet i en pressemeddelelse.

'Det er med meget stor sorg, at Langesø Fondet og Langesø Golf A/S har modtaget meddelelse om Hans Berners alt for tidlige bortgang,' skriver de øvrige bestyrelsesmedlemmer, Lars Rasmussen og Jan Søndergaard, der begge mindes Hans Berner for hans driftige væsen:

Hans Berner er særlig kendt for sin store interesse for dyrkning af pyntegrønt og juletræer, hvor Langesø Gods gennem årtier har været samlingspunktet for faglige messer og udstillinger, som samlede hele juletræsbranchen med deltagelse fra både ind- og udland.

Ud over at drive skovbrug og slot var Hans Berner også et kendt ansigt inden for dansk golf.

Langesø Golfklub er en udfordrende og varieret bane i det smukke fynske landskab. Foto: Hung Tien Vu

'Over en årrække har Langesø Gods etableret og udviklet en golfbane i en kvalitetsmæssig særklasse, og takket været Hans Berners utrættelige og professionelle engagement er det lykkedes at fastholde og udvikle et stærkt brand og en loyal kreds af golfspillere, som har nydt godt af Hans Berners store faglige kompetencer og passion for golfsporten,' står der i mindeordene fra bestyrelsen.

Hans Berner var tiende generation på Langesø, og sønnen Adam vil nu indtræde i Langesø Fondet som bestyrelsesformand:

- Det pludselige tab af Hans er ikke alene et stort personligt tab af min far og mentor, det er også et stort tab for Langesø Gods, som har mistet en energisk og entusiastisk daglig leder. Min fars død har efterladt alle i stort chok, lyder det fra Adam Berner.

Hans Berner blev torsdag morgen fundet død i sin seng og blev muligvis ramt af en blodprop i løbet af natten, men den endelige dødsårsag er ikke fastlagt endnu.

