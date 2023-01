Godt nyt for 280.000 danskere

Modtog du ældrecheck i 2022, kan der være god grund til at kaste et blik på din konto i dag.

Torsdag begynder nemlig udbetalingen af anden rate af økonomisk støtte til en lang række pensionister, hvilket betyder, at 280.000 pensionister vil få udbetalt 2500 kroner torsdag eller en af de kommende dage.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

5000 kroner i alt

De to udbetalinger på hver 2500 kroner sker som følge af en lov, som et flertal af Folketingets partier vedtog tilbage i september. Formålet med loven er at sikre økonomisk støtte til en række 'vanskeligt stillede borgere'.

Første rate blev udbetalt i september 2022.

Udbetalingen er skattefri, og alle modtagere af støtten modtager et brev, når pengene udbetales.

Engangsbeløb på 2000 kroner

Af pressemeddelelsen fremgår det, at der 10. januar derudover vil blive udbetalt et engangsbeløb på 2000 kroner skattefrit til personer, der helt eller delvist modtog enten førtidspension, seniorpension, tidlig pension, efterløn eller fleksydelse i marts 2022.

- Det er mit og regeringens håb, at vi med den her håndsrækning vil gøre vintermånederne en smule lettere at komme igennem for de mange pensionister, der modtager ældrecheck, og som lige nu sidder i en ekstraordinært svær økonomisk situation, lyder det fra beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i pressemeddelelsen.

- I regeringen er vi dog klar til at gøre endnu mere. Derfor indgår det også i regeringsgrundlaget, at vi snarest vil komme med en ny inflationshjælp. Som en del af inflationshjælpen har vi bl.a. lagt op til i 2023 at udbetale yderligere 5000 kr. skattefrit til ældre, som modtager ældrecheck.