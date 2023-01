Godt nyt for børnefamilierne: Nu lander tilskud

Har du børn under 15 år, er der særligt god grund til at tjekke kontoen i dag, fredag.

Fredag modtager næsten 1,2 millioner danskere nemlig børne- og ungeydelse, og denne gang vil beløbet være ekstra højt.

I september blev det nemlig besluttet at hæve børnechecken i januar som en del af den inflationspakke, et bredt politisk flertal blev enige om.

Derfor vil en stor gruppe forældre fredag modtage et engangsbeløb på 660 kroner pr. barn under 15 år oven i den børnecheck, de får i forvejen.

Tilskuddet er dog lavere, hvis man tjener over 852.600 kroner om året.

Er dit barn over 15 år, får du stadig det ekstra tilskud. Det vil bare blive delt op og udbetales over tre måneder, eftersom forældre til børn over 15 år får ungeydelse udbetalt hver måned frem for hver tredje, som det er tilfældet med børn under 15.